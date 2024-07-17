Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 11:58 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.

        Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, göçük altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 3 yaşındaydı... Bungalov tesisinde büyük acı!
        Daha 3 yaşındaydı... Bungalov tesisinde büyük acı!
        29 kişinin öldüğü yangında ilk duruşma!
        29 kişinin öldüğü yangında ilk duruşma!
        10 milyon TL'lik pırlantayı böyle çaldılar!
        10 milyon TL'lik pırlantayı böyle çaldılar!
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Sınavın 2.oturumunu beklerken, başına mermi isabet etti!
        Sınavın 2.oturumunu beklerken, başına mermi isabet etti!
        Mesajla taciz iddiasında 22 yaralı!
        Mesajla taciz iddiasında 22 yaralı!
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı

        Benzer Haberler

        Uzmanından "hekim önerisi dışında serum talebinden kaçınma" çağrısı
        Uzmanından "hekim önerisi dışında serum talebinden kaçınma" çağrısı
        'Tesisi boşaltma' kavgasında 2 kişiyi vuran plaj görevlisi tutuklandı
        'Tesisi boşaltma' kavgasında 2 kişiyi vuran plaj görevlisi tutuklandı
        'Kesik baş' cinayetinde sanık avukatı: Bu cinayeti profesyonel biri işlemiş...
        'Kesik baş' cinayetinde sanık avukatı: Bu cinayeti profesyonel biri işlemiş...
        Zonguldak'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Plajda içki içtikten sonra girdiği denizde boğuldu
        Plajda içki içtikten sonra girdiği denizde boğuldu
        Plaj görevlisi 'tesisi boşaltma' tartışmasında kurşun yağdırdı: 2 yaralı
        Plaj görevlisi 'tesisi boşaltma' tartışmasında kurşun yağdırdı: 2 yaralı