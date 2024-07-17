Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağının önünde yüksekten düştüğü iddia edilen işçi öldü

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağının önünde yüksekten düştüğü iddia edilen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 13:35 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağının önünde yüksekten düştüğü iddia edilen işçi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağının önünde yüksekten düştüğü iddia edilen işçi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Damarlı Mahallesi açık işletme mevkiindeki orman sahasında bulunan ruhsatsız maden ocağında çalışan Satılmış G. (32) gece saatlerinde yüksekten düştü.

        Yaralanan maden işçisi arkadaşı tarafından getirildiği Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Satılmış G'nin cenazesi, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

        Bölgede olay yeri inceleme ve Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince inceleme yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Önce kafa sonra yumruk! Klima cinayeti!
        Önce kafa sonra yumruk! Klima cinayeti!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Rönesans Rezidans sanığı duruşmada kalp krizi geçirdi!
        Rönesans Rezidans sanığı duruşmada kalp krizi geçirdi!
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        10 aylık bebek çengelli iğne yuttu!
        10 aylık bebek çengelli iğne yuttu!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        Daha 3 yaşındaydı... Bungalov tesisinde büyük acı!
        Daha 3 yaşındaydı... Bungalov tesisinde büyük acı!
        10 milyon TL'lik pırlantayı böyle çaldılar!
        10 milyon TL'lik pırlantayı böyle çaldılar!
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi
        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi
        Uzmanından "hekim önerisi dışında serum talebinden kaçınma" çağrısı
        Uzmanından "hekim önerisi dışında serum talebinden kaçınma" çağrısı
        'Tesisi boşaltma' kavgasında 2 kişiyi vuran plaj görevlisi tutuklandı
        'Tesisi boşaltma' kavgasında 2 kişiyi vuran plaj görevlisi tutuklandı
        'Kesik baş' cinayetinde sanık avukatı: Bu cinayeti profesyonel biri işlemiş...
        'Kesik baş' cinayetinde sanık avukatı: Bu cinayeti profesyonel biri işlemiş...
        Zonguldak'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Plajda içki içtikten sonra girdiği denizde boğuldu
        Plajda içki içtikten sonra girdiği denizde boğuldu