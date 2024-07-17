Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağının önünde yüksekten düştüğü iddia edilen işçi öldü
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağının önünde yüksekten düştüğü iddia edilen işçi hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağının önünde yüksekten düştüğü iddia edilen işçi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Damarlı Mahallesi açık işletme mevkiindeki orman sahasında bulunan ruhsatsız maden ocağında çalışan Satılmış G. (32) gece saatlerinde yüksekten düştü.
Yaralanan maden işçisi arkadaşı tarafından getirildiği Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Satılmış G'nin cenazesi, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
Bölgede olay yeri inceleme ve Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince inceleme yapıldı.
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