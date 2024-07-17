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        Zonguldak'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde park halindeki bir otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:05 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:05
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        Zonguldak'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde park halindeki bir otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Ali Alp Caddesi Kadınlar Pazarı mevkisinde park halinde bulunan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 AU 802 plakalı otomobil, bir anda alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çevredekiler de yangını söndürmek için yangın tüpüyle müdahalede bulundu.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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