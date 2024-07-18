Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 00:28 Güncelleme: 18.07.2024 - 00:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

        Zonguldak-Kozlu sahil yolunda, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 67 EE 080 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Asaf N'ye (10) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Asaf N, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Ömer Asaf N, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        'Hasta olduğumu söyleselerdi seçimden çekilirdim'
        'Hasta olduğumu söyleselerdi seçimden çekilirdim'
        Esenyurt’ta silahlı saldırı anları kamerada
        Esenyurt’ta silahlı saldırı anları kamerada
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        CHP'den Tanju Özcan kararı
        İki otomobile çarpıp kaçtı
        İki otomobile çarpıp kaçtı
        TFF kongresi öncesi sıcak saatler
        TFF kongresi öncesi sıcak saatler
        Rakip taraftarlara flaş yanıtlar!
        Rakip taraftarlara flaş yanıtlar!
        Çöp nedeniyle kavga çıktı: 2 yaralı
        Çöp nedeniyle kavga çıktı: 2 yaralı
        Beşiktaş'tan tatsız prova
        Beşiktaş'tan tatsız prova
        Çatı davasındaki cezalar onaylandı
        Çatı davasındaki cezalar onaylandı
        Etna'da büyük patlama
        Etna'da büyük patlama
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük; 1 işçi öldü (2)
        Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük; 1 işçi öldü (2)
        Zonguldak'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Zonguldak'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük; 1 işçi mahsur kaldı
        Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük; 1 işçi mahsur kaldı
        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağının önünde yüksekten düştüğü iddia edilen...
        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağının önünde yüksekten düştüğü iddia edilen...
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte 1...
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte 1...
        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi
        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi