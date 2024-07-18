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        Devrek'te 10 bin kişiye aşure dağıtıldı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 10 bin kişiye aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 09:08 Güncelleme: 18.07.2024 - 09:10
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        Devrek'te 10 bin kişiye aşure dağıtıldı
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 10 bin kişiye aşure ikram edildi.

        Devrek Belediyesi ve Mevlana Derneği tarafından Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen programa, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Cinbir, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Mevlana Derneğince Cumhuriyet Alanı'nda sema gösterisi yapıldı, kurulan stantta gösteri sonrası aşure dağıtıldı.

        Ulupınar, insanların dünyada barış ve huzur içerisinde yaşaması dileyerek, "Aşure paylaşmanın, dayanışmanın ve birliğin sembolüdür. Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, tüm olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

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