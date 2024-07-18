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        Zonguldak'ta uyuşturucu ele geçirilen geminin tutuklu 10 personelinin yargılanması sürdü

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi limanında 5 Ekim 2023'te Kolombiya'dan gelen Panama bayraklı gemide yaklaşık 141,5 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin tutuklanan 10 yabancı personelin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:10 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:10
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        Zonguldak'ta uyuşturucu ele geçirilen geminin tutuklu 10 personelinin yargılanması sürdü
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi limanında 5 Ekim 2023'te Kolombiya'dan gelen Panama bayraklı gemide yaklaşık 141,5 kilogram kokain ele geçirilmesine ilişkin tutuklanan 10 yabancı personelin yargılanmasına devam edildi.

        Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulundukları Ankara'dan getirilen sanıklar, tercüman aracılığıyla savunma yaptı. Duruşma salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

        Duruşmada söz verilen gemi kaptanı M.D. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

        Kolombiya'da gemi personeliyle toplantı yaptığını aktaran M.D, "Bu toplantıda güvenlik talimatlarını anlattım. Gece vardiyasında birilerinin bulunması gerektiğini, aydınlatmaların açık, kapıların da kilitli olmasını istedim." dedi.

        M.D, 6 Eylül 2023'te gemiye Kolombiya'da yapılan narkotik operasyonunda uyuşturucu bulunduğunu, 3 farklı kameradan uyuşturucuya ait görüntüleri görevlilere, avukata ve geminin bağlı bulunduğu şirkete teslim ettiğini aktararak, "Yüklemeden 3 gün sonra Türkiye'ye gideceğimizi öğrendik. 6 Eylül itibarıyla gemide yükleme bitti, ambarlar kapatıldı. Tabandan 15 metre yüksekliğe kadar alan doldu. Tahminime göre bulunduğu yer itibarıyla 3-4 Eylül'de söz konusu madde konuldu, 6 Eylül'de ambarlar kapatıldı, uyuşturucu madde en dipte kaldı. Gemide güvenlik kamerası olsa dahi, kör noktalardan uyuşturucu konulabiliyor. Uyuşturucunun nasıl konulduğunu bilmiyorum. Sefer halinde uyuşturucu madde konulması mümkün değil." diye konuştu.

        Hayatı boyunca hiçbir suça karışmadığını savunarak M.D, elinden geldiği kadar görevini yerine getirdiğini, mürettebata karşı sorumlulukları bulunduğunu, ailesinin ve kendisinin mağdur olduğunu belirterek, tahliyesini talep etti.

        Gemi başmühendisi L.P. de gemi kaptanının herhangi bir güvenlik toplantısı yapmadığını, Kolombiya'da bu tür olayların çok yaşandığını belirterek, "Gümrük önlemleri alınmalıydı, ekstra bir önlem de alınmadı .Yüklemeyle ilgili herhangi bir bilgim de yok." dedi.

        Gemide 20 personel bulunurken 10 kişinin tutuklanmasına anlam veremediği belirten L.P, "Geminin teknik personeliyim. Sorumlu olduğum yer belli. Suçlamalarda benimle ilgili bir bağ yoktur. Neden tutukluyum? Makine dairesinden bir tek ben tutukluyum, benimle birlikte çalışan kimse yok. Suçlu değilim. Malzemenin taşınmasıyla ilgili bir şeyim yok. Tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Diğer tutuklu sanıklar da konuyla ilgili bilgilerinin bulunmadığını söyleyerek, tahliyelerini talep etti.

        Sanık avukatları, ele geçirilen uyuşturucu madde üzerinden alınan parmak izlerinin hiçbir mürettebatınkiyle uyuşmadığını aktararak, müvekkillerinin beraatini istedi.

        Avukatların, adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talepleri de mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

        Mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Duruşmayı, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic'in yanı sıra bazı ülkelerin konsolosluk görevlileri de takip etti.

        - Olay

        Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Ekim 2023'te, Kolombiya'dan kömür yüküyle gelen Panama bayraklı geminin Ereğli Limanı'na uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirilmişti.

        Geminin Karadeniz Ereğli limanına giriş yapması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında verilen talimatla gümrük muhafaza ekipleri ile emniyet güçlerince gemide yapılan aramada, yaklaşık 141,5 kilogram kokain ele geçirilmişti.

        Gemi mürettebatından gözaltına alınan 10 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal, ithal veya ihraç etme" suçundan tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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