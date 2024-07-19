Zonguldak'ta 8 madencinin öldüğü kazaya ilişkin davada karar çıktı

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ait maden ocağında 7 Ocak 2013'te metan gazı püskürmesi sonucu 8 kişinin ölümüne, 8 kişinin yaralanmasına ilişkin haklarındaki mahkumiyet ve beraat kararları bozulan 3 sanık ile Anayasa Mahkemesi kararıyla yargılanmaya başlanan 6 sanığın dosyalarının birleştirildiği davada karar çıktı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık kurum yöneticisi M.A. ve taraf avukatları katıldı. Kazada ölen işçilerin yakınları da salonda hazır bulundu.

Hayatını kaybeden işçilerin yakınlarından Pınar Arslan, Özlem Açıkgöz ve Eren Yapıcı, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklar proje sorumlusu E.K, alt işveren şirketin genel müdürü Ş.S.D. ve dönemin TTK yöneticisi A.A'yı "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 11 yıl 1 ay 10'ar gün hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, diğer 6 sanığın beraatine karar verdi.

Tutuksuz sanık M.A. ise beraatini talep etti.

Diğer müştekilerin avukatları da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ve mütalaadaki aleyhte olan hususları kabul etmediklerini belirterek, sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Müşteki avukatı Murat Kemal Gündüz, tüm sanıkların bilinçli taksir hükümlerinin uygulanarak cezalandırılmalarını talep ederek, meydana gelen olayda ölen ve yaralananların hiçbir kusurunun olmadığını, sanıkların olayın niteliğine göre tutuklu kalmamış olmalarına dikkati çekti.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 sanık hakkında "taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Nisan 2019'daki duruşmada, tutuksuz sanıklardan 3'ünün, olayın meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları gerekçesiyle 8 yıl 4'er ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırmıştı.

Sanıklardan 2 müessese yöneticisine de denetim görevlerini yerine getirmedikleri için tali kusurlu oldukları gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezası veren ve bu cezaları paraya çeviren heyet, tutuksuz 5 sanığın ise beraatine hükmetmişti.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin TTK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı ile kurum yöneticisi 5 kişi hakkında istenilen soruşturma izninin reddedilmesi üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesine itirazda bulunmuş, itirazın kabul edilmemesi üzerine de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılmıştı.