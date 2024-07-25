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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı kapatıldı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 09:57 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:57
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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı kapatıldı
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağında 120 metre ray, 2 vagon, vinç, kürek, kazma, el arabası, 9 ton kömür ele geçirildi.

        Söz konusu maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

        Ele geçirilen malzeme, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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