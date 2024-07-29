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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağı kapatıldı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağı kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 19:53 Güncelleme: 29.07.2024 - 19:58
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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağı kapatıldı
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağı kapatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağında 2 ton kömür ve 20 metre ray ele geçirildi.

        Söz konusu maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

        Ele geçirilen malzeme, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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