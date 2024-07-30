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        Kürsünün zirvesinden inmeyen milli muaythaici Sudenur, yeni şampiyonluklar peşinde

        GÖKHAN YILMAZ - Muaythai ile kick boks branşlarında ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren dünya şampiyonu Sudenur Basancı, madalyalarına yenilerini eklemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:02
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        Kürsünün zirvesinden inmeyen milli muaythaici Sudenur, yeni şampiyonluklar peşinde
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        GÖKHAN YILMAZ - Muaythai ile kick boks branşlarında ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren dünya şampiyonu Sudenur Basancı, madalyalarına yenilerini eklemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Halk Eğitim Merkezi'nde 6 yıl önce açılan muaythai kursunu izledikten sonra bu spora yönelen 19 yaşındaki Sudenur, azmi ve çalışkanlığıyla kısa sürede milli formayı giymeye hak kazandı.

        Katıldığı yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden Sudenur, Malezya'da düzenlenen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda, İtalya'daki Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ve Antalya'da yapılan Uluslararası Muaythai Açık Kupası'nda kürsüde ilk sırada yer aldı.

        Son olarak Mersin'de şubat ayında gerçekleştirilen Üniversiteler Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda 57 kiloda şampiyonluğa uzanan Sudenur, bu başarılarına yenilerine eklemek için çalışmalarına antrenör Cemal Kocabaş yönetiminde Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde devam ediyor.

        Milli sporcu, 2 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak Spor Toto Muaythai Süper Ligi yarı final müsabakalarının ardından, 14-18 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek 1. Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası ve ekim ayında Katar'da gerçekleştirilecek Üniversiteler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda zirvede yer almayı hedefliyor.

        - "Her zaman için başarı peşinde koşanlardanız"

        Sudenur Basancı, AA muhabirine, her müsabakaya aynı ciddiyetle hazırlandığını söyledi.

        Mersin'deki şampiyonanın kendisi için çok iyi geçtiğini belirten Sudenur, "İyi bir kamp dönemi geçirmiştim zaten. Bu nedenle çok zorlanmadım. Şimdiki çalışmalarım da aynı şekilde düzenli, programlı ve yoğun geçiyor. Yakında yarı final müsabakam olacak." dedi.

        Sudenur, yeniden dünya şampiyonu olmak istediğinin anlatarak, şöyle devam etti:

        "Zor şartlarda işimizi yapmaya çalışıyoruz. Maddi ve manevi olarak yoruluyoruz ama pes etmiyoruz çünkü bu işi seviyoruz. Her zaman için başarı peşinde koşanlardanız. Antrenörüm bana o azmi, o isteği aşıladı. 'Ne olursa olsun asla pes etme. Birinci olacaksın, başaracaksın ve bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandıracaksın.' dedi. Bu şekilde ilerliyoruz, çalışıyoruz ve istiyoruz."

        Hedefinin her zaman zirvede yer almak olduğunu vurgulayan Sudenur, "7 yıldır bu sporun içerisindeyim, kişiye çok şeyler katıyor. Olimpiyatlarda branş olarak yer alma hayalimiz var. Sabrederek, tek tek çıkıyoruz basamakları. İnşallah güzel şeyler olacak, pes etmiyorum. Daha çok şampiyonluklar yaşamak istiyorum." diye konuştu.

        Sudenur, çok isteyerek ve çalışarak başarılar kazandığını, aynı disiplinle yeni zaferleri kariyerine eklemek istediğini dile getirdi.

        - Antrenör Kocabaş: "Başarılı olacağını biliyordum"

        Antrenör Cemal Kocabaş, milli sporcunun ilk günkü aşkla çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

        Sudenur'un her zaman daha iyisini yapmak için disiplinli şekilde çalıştığını aktaran Kocabaş, "Sudenur da çok memnunum. Başarılı olacağını biliyordum. Bunu da kanıtladık. Ülkemizi uluslararası müsabakalarda gururla temsil etti. Şampiyonluk serisine devam ediyor. Üniversite hayatında şampiyonluklar yaşadı." ifadelerini kullandı.

        Kocabaş, hedefleri yüksek tuttuklarına değinerek, "Çok güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Sudenur gibi nice çocuklarımızı spora kazandırmaktan mutluluk duyuyorum. Destek olunduğu takdirde nice başarılar elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Sudenur'un şampiyonlara yakışır şekilde çalıştığını vurgulayan Kocabaş, eğitim ve spor hayatında da örnek bir başarı sergileyen milli sporcuyu her zaman destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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