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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı imha edildi

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 maden ocağı kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 11:54 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:54
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        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı imha edildi
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği tespit edilen 4 maden ocağı kapatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 ocakta, vinç, vagon, 45 metre ray ile 5 ton kömür ele geçirildi.

        Maden ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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