Devrek'ten kısa kısa

Devrek Belediyesi tarafından yaz şenliği düzenlenecek.

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, yaptığı açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü Egemenlik Mesire Alanı'nda yaz şenliği gerçekleştirileceğini bildirdi.

Şenlik kapsamında Eda Özülkü, Metin Özülkü, Sibel Alaş, Hazal, Jale ve Reyhan Karaca'nın sahne alacağını belirten Ulupınar, "Hep birlikte geçmişe yolculuk yaparak, en sevdiğimiz şarkılara eşlik edeceğiz. Bu unutulmaz gecede, hem çocuklarımız hem de bizler için dolu dolu eğlence var." ifadelerini kullandı.