Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Devrek'ten kısa kısa

        Devrek Belediyesi tarafından yaz şenliği düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:39 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrek'ten kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Devrek Belediyesi tarafından yaz şenliği düzenlenecek.

        Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, yaptığı açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü Egemenlik Mesire Alanı'nda yaz şenliği gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Şenlik kapsamında Eda Özülkü, Metin Özülkü, Sibel Alaş, Hazal, Jale ve Reyhan Karaca'nın sahne alacağını belirten Ulupınar, "Hep birlikte geçmişe yolculuk yaparak, en sevdiğimiz şarkılara eşlik edeceğiz. Bu unutulmaz gecede, hem çocuklarımız hem de bizler için dolu dolu eğlence var." ifadelerini kullandı.

        -Devrek'e Egemenlik Bakkalı açılıyor

        Devrek Belediyesi, Egemenlik Bakkalı'nın 3 Ağustos Cumartesi günü hizmete açılacağını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Bu kapsamda Egemenlik Piknik ve Mesire Alanı'nda, Egemenlik Bakkalı açılacağı vurgulanan açıklamada, "Piknik yapmak, eğlenmek ve dinlenmek için gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaları için Egemenlik Bakkalı'mız, 3 Ağustos Cumartesi günü hizmete açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Babasının gerçekleştirdiği aile katliamının tek tanığı oldu!
        Babasının gerçekleştirdiği aile katliamının tek tanığı oldu!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        "Kimseden talimat almam!"
        "Kimseden talimat almam!"
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Arada 25 derecelik sıcaklık farkı var!
        Arada 25 derecelik sıcaklık farkı var!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        Görenler kirlilik sandı gerçek farklı çıktı
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        "Tarihin en iyisi olabilir"
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı imha edildi
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı imha edildi
        Taksi durağını arayıp 'bomba var, kaçın' dedi
        Taksi durağını arayıp 'bomba var, kaçın' dedi
        Zonguldak ve Bolu'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikasta...
        Zonguldak ve Bolu'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikasta...
        TIR, alev alev yandı
        TIR, alev alev yandı
        Kürsünün zirvesinden inmeyen milli muaythaici Sudenur, yeni şampiyonluklar...
        Kürsünün zirvesinden inmeyen milli muaythaici Sudenur, yeni şampiyonluklar...
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağı kapatıldı
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağı kapatıldı