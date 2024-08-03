Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Filyos'a ulaştı

Filyos'a ulaşan geminin kulesi, limanda yeniden monte edilecek. Montaj işlemlerinin ardından gemi, 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'na hareket edecek.

Yedinci nesil sondaj gemisi olan Abdülhamid Han, Akdeniz'deki görevini tamamladı. Kulesinin bir bölümü sökülen gemi, dün İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ulaştı.

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