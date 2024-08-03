Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Filyos'a ulaştı
Zonguldak'ın 170 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalara katılmak üzere yola çıkan Türkiye'nin derin deniz sondaj filosundaki dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Filyos'a ulaştı.
Zonguldak'ın 170 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalara katılmak üzere yola çıkan Türkiye'nin derin deniz sondaj filosundaki dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Filyos'a ulaştı.
Yedinci nesil sondaj gemisi olan Abdülhamid Han, Akdeniz'deki görevini tamamladı. Kulesinin bir bölümü sökülen gemi, dün İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ulaştı.
238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki sondaj gemisi, 20 yıl boyunca Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına katılacak.
Filyos'a ulaşan geminin kulesi, limanda yeniden monte edilecek. Montaj işlemlerinin ardından gemi, 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'na hareket edecek.
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