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        Zonguldak'ta ormanlık alanda kaybolan 5 şahıs bulundu

        Zonguldak'ta ormanlık alanda kaybolan 5 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:34 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:34
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        Zonguldak'ta ormanlık alanda kaybolan 5 şahıs bulundu
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        Zonguldak'ta ormanlık alanda kaybolan 5 kişi kurtarıldı.

        Harmankaya Şelalesi yürüyüş parkuruna gezi amaçlı giden 3'ü çocuk 5 kişi, ormanlık alanda yürüyüş rotasını kaybettiğini belirterek yardım talebinde bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığından 1 Jandarma Asayiş Timi,1 Jandarma Asayiş Komando Timi bölgeye sevk edildi.

        Ormanlık alan içerisinde bulunarak güvenli bölgeye sevk edilen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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