Zonguldak'ta ormanlık alanda kaybolan 5 şahıs bulundu
Zonguldak'ta ormanlık alanda kaybolan 5 kişi kurtarıldı.
Zonguldak'ta ormanlık alanda kaybolan 5 kişi kurtarıldı.
Harmankaya Şelalesi yürüyüş parkuruna gezi amaçlı giden 3'ü çocuk 5 kişi, ormanlık alanda yürüyüş rotasını kaybettiğini belirterek yardım talebinde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından 1 Jandarma Asayiş Timi,1 Jandarma Asayiş Komando Timi bölgeye sevk edildi.
Ormanlık alan içerisinde bulunarak güvenli bölgeye sevk edilen şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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