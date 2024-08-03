Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Zonguldak'taki operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Zonguldak'taki operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi, Karadeniz Ereğli ve Gökçebey ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Aramalarda, 4 kilo 431 gram uyuşturucu madde, 6 uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 silah ve 47 tabanca mermisi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 4'üne "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A. ve E.T, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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