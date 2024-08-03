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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Zonguldak'taki operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 12:57 Güncelleme: 03.08.2024 - 12:59
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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Zonguldak'taki operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi, Karadeniz Ereğli ve Gökçebey ilçelerinde operasyon düzenlendi.

        Aramalarda, 4 kilo 431 gram uyuşturucu madde, 6 uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 silah ve 47 tabanca mermisi ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 4'üne "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A. ve E.T, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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