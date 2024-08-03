Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan sondaj gemisi Abdülhamid Han'a anonslu karşılama

Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekilerin Abdülhamid Han gemisini karşılaması ile geminin limana girişinin yer aldığı görüntüler, Zonguldak Valiliğinin X sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve protokol üyelerinin de katıldığı karşılamada Hacıbektaşoğlu, "Abdülhamid Han gemisi kaptan ve personeli, Zonguldak’a hoş geldiniz, Filyos’a hoş geldiniz. Sizlerle bütün Türkiye gurur duyuyor, Zonguldak gurur duyuyor. Allah kaza bela vermesin. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin." ifadelerini kullandı.

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