Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan sondaj gemisi Abdülhamid Han'a anonslu karşılama
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalara katılmak için gelen Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ni Filyos Limanı'nda karşıladı.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalara katılmak için gelen Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ni Filyos Limanı'nda karşıladı.
Vali Hacıbektaşoğlu, kentin 170 kilometre açığında bulunan gaz sahasındaki çalışmalarda yer alacak Türkiye'nin derin deniz sondaj filosundaki dördüncü gemisi Abdülhamid Han'ın limana gelişi sırasında telsizle gemi mürettebatına seslendi.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve protokol üyelerinin de katıldığı karşılamada Hacıbektaşoğlu, "Abdülhamid Han gemisi kaptan ve personeli, Zonguldak’a hoş geldiniz, Filyos’a hoş geldiniz. Sizlerle bütün Türkiye gurur duyuyor, Zonguldak gurur duyuyor. Allah kaza bela vermesin. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin." ifadelerini kullandı.
Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekilerin Abdülhamid Han gemisini karşılaması ile geminin limana girişinin yer aldığı görüntüler, Zonguldak Valiliğinin X sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
Römorkörler eşliğinde limana yanaşan 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki gemi, 20 yıl boyunca Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına katılacak.
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