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        Zonguldak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Zonguldak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 00:11 Güncelleme: 04.08.2024 - 00:11
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        Zonguldak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Zonguldak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        V.T.Ç. (16) idaresindeki 67 AEH 044 plakalı motosiklet, Milli Egemenlik Caddesi'ndeki kavşakta C.K. yönetimindeki 67 DT 622 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü C.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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