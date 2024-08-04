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        Devrek'te sanatçılar yaz şenliğinde konser verdi

        Devrek Belediyesince düzenlenen yaz şenliğinde, sanatçılar Eda ve Metin Özülkü ile Sibel Alaş, Hazal, Jale ve Reyhan Karaca sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 15:10 Güncelleme: 04.08.2024 - 15:10
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        Devrek'te sanatçılar yaz şenliğinde konser verdi
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        Devrek Belediyesince düzenlenen yaz şenliğinde, sanatçılar Eda ve Metin Özülkü ile Sibel Alaş, Hazal, Jale ve Reyhan Karaca sahne aldı.

        Egemenlik Piknik ve Mesire Alanı'nda düzenlenen konserde, müzikseverler doksanlı yılların unutulmaz şarkılarıyla eğlendi. Vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi.

        Konser sonunda sahneye çıkan Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, sanatçıları performanslarından dolayı kutlayarak, Devrek bastonu, çiçek ve plaket takdim etti.

        Doksanlı yılların Türk müzik tarihinin en önemli dönemlerinden birisi olduğunu aktaran Ulupınar, "Çok özel isimler, çok özel sanatçılar... Şu an ilçemizde onları misafir etmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

        Ulupınar, etkinliklerin 10 Ağustos'ta eski terminal alanında devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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