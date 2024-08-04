Devrek'te sanatçılar yaz şenliğinde konser verdi

Devrek Belediyesince düzenlenen yaz şenliğinde, sanatçılar Eda ve Metin Özülkü ile Sibel Alaş, Hazal, Jale ve Reyhan Karaca sahne aldı.

Egemenlik Piknik ve Mesire Alanı'nda düzenlenen konserde, müzikseverler doksanlı yılların unutulmaz şarkılarıyla eğlendi. Vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi.

Konser sonunda sahneye çıkan Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, sanatçıları performanslarından dolayı kutlayarak, Devrek bastonu, çiçek ve plaket takdim etti.

Doksanlı yılların Türk müzik tarihinin en önemli dönemlerinden birisi olduğunu aktaran Ulupınar, "Çok özel isimler, çok özel sanatçılar... Şu an ilçemizde onları misafir etmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.