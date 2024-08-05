Zonguldak'ta denizde ağzına misina dolanan martı kurtarıldı

Kulüp yöneticilerinden Sezai Çimenoğlu, AA muhabirine, martının boğulmak üzere olduğunu belirterek, "Hemen bota alıp misinadan kurtardık. Son dönemlerde liman içerisinde bu tür olaylar sıklıkla yaşanmaya başladı." diye konuştu.

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