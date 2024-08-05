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        Zonguldak'ta denizde ağzına misina dolanan martı kurtarıldı

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde ağzına misina dolanan martı, yelken kulübü üyelerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 19:07 Güncelleme: 05.08.2024 - 19:07
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        Zonguldak'ta denizde ağzına misina dolanan martı kurtarıldı
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        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde ağzına misina dolanan martı, yelken kulübü üyelerince kurtarıldı.

        Bozhane Limanı'nda bir martının denizde çırpındığını gören Ereğli Yelken İhtisas Kulübü yöneticileri, zodyak botla kuşun yanına gitti.

        Martının ağzına misina dolandığını gören kulüp üyeleri, bota aldıkları kuşu misinayı çıkardıktan sonra saldı.

        Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kulüp yöneticilerinden Sezai Çimenoğlu, AA muhabirine, martının boğulmak üzere olduğunu belirterek, "Hemen bota alıp misinadan kurtardık. Son dönemlerde liman içerisinde bu tür olaylar sıklıkla yaşanmaya başladı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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