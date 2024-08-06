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        Şemsi Denizer Zonguldak'taki mezarı başında anıldı

        Türk-İş Genel Sekreterliği ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanlığı görevini sürdürürken 6 Ağustos 1999'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Şemsi Denizer, mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 16:14 Güncelleme: 06.08.2024 - 16:14
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        Şemsi Denizer Zonguldak'taki mezarı başında anıldı
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        Türk-İş Genel Sekreterliği ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanlığı görevini sürdürürken 6 Ağustos 1999'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Şemsi Denizer, mezarı başında anıldı.

        Denizer için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyündeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

        Kuran-ı Kerim okunan anma töreninde dua edilmesinin ardından Denizer'in kabrine çiçek bırakıldı.

        Denizer'in kabri başında konuşma yapan GMİS Genel Başkan Vekili İsa Mutlu, Şemsi Denizer'in sendikal mücadelede sadece Türkiye'de değil, tüm Türkiye'de saygıyla anılması gerektiğini ifade ederek, "Başta Denizer olmak üzere dönemin genel merkez ve şubeler yöneticilerinin önderliğinde, maden işçilerimiz, MTA işçilerimiz ve bölge halkımızla birlikte 1990 Madenci Grevimiz, 1991 Zonguldak-Ankara Yürüyüşümüz ve 1994 kitlesel eylemlerimiz büyük bir disiplin ve kararlılıkla başarıya ulaştırıldı. Bu eylemler, Türkiye ve dünyada emek ve demokrasi mücadelesinin altın sayfaları arasında yer almış ve günümüzdeki mücadeleye ışık tutmuştur. Böyle bir sendikada görev yapmanın haklı gururunu yaşayan bizler, onun yaktığı madenci fenerini söndürmedik, söndürmeyeceğiz. Başta madenci kardeşlerimiz olmak üzere, bölge halkımızla birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.

        Anma törenine GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, GMİS Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, eski GMİS Genel Başkanlarından Ramazan Denizer, GMİS'e bağlı bağlı şubelerinin başkanları ve yöneticileri, maden işçileri, emekli madenciler ile Denizer'in yakınları katıldı.

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