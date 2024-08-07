Zonguldak'ta ocakta kalp krizi geçiren maden işçisi hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren Karaş, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Karaş'a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

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