Zonguldak'ta ocakta kalp krizi geçiren maden işçisi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kalp krizi geçiren 27 yaşındaki maden işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta kalp krizi geçiren 27 yaşındaki maden işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik İşletme Müdürlüğüne ait maden ocağında işçi Bedirhan Karaş (27), çalıştığı esnada fenalaştı.
Arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Karaş'a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
Kalp krizi geçiren Karaş, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karaş'ın cenazesinin, ikindi vakti memleketi Karabük'ün Yenice ilçesi Yortanpazarı beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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