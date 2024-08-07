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        Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:23 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:23
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        Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 50 gram bonzai, 2 sentetik uyuşturucu hap, 66 kök kenevir ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla, diğeri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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