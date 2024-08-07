Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 50 gram bonzai, 2 sentetik uyuşturucu hap, 66 kök kenevir ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

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