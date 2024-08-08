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        Devrek'te yaz şenliği düzenlenecek

        Devrek Belediyesi tarafından 13 Ağustos'ta yaz şenliği gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 10:55 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:55
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        Devrek'te yaz şenliği düzenlenecek
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        Devrek Belediyesi tarafından 13 Ağustos'ta yaz şenliği gerçekleştirilecek.

        Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, yaptığı açıklamada, yaz şenliği kapsamında 13 Ağustos Salı günü saat 21.00'de eski terminal alanında konser düzenleneceğini bildirdi.

        Gecede, Ozan Kırımlı ve Yağmur ekibinin sahne alacağını vurgulayan Ulupınar, "Sevdiklerinizle birlikte keyifli saatler geçirebileceğiniz bu etkinlikte, sandalyenizi kapıp gelmenizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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