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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte mahsur kalan kişi öldü

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:40 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:40
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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte mahsur kalan kişi öldü
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan kişi hayatını kaybetti.

        Bölüm Mahallesi Mustafa Özkaynak Sokak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Çalışanlardan Ayhan Yılmaz (54) göçük altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi ile AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenaze, incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Maden ocağını ruhsatsız işlettiği belirlenen T.K, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

        Yılmaz'ın akrabası Kamil Arslan, gazetecilere, 20-25 yıldır maden ocaklarında çalışan Yılmaz'ın 3 çocuğu olduğunu, emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

        Yılmaz'ın cenazesinin, Bartın merkeze bağlı Eskiemirler köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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