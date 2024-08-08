Zonguldak'ta savrulan taksi kaldırımdaki yayalara çarptı 1 ölü, 4 yaralı

Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Zehra Y, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada savrulan ticari taksi, kaldırımda yürüyen Erdem Y, Zehra Y. ile Niyazi Y. ve kızı Buse Y'ye çarptı.

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