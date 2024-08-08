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        Zonguldak'ta savrulan taksi kaldırımdaki yayalara çarptı 1 ölü, 4 yaralı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, kamyonun arkadan vurması sonucu savrulan ticari taksi kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 21:03 Güncelleme: 08.08.2024 - 21:03
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        Zonguldak'ta savrulan taksi kaldırımdaki yayalara çarptı 1 ölü, 4 yaralı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, kamyonun arkadan vurması sonucu savrulan ticari taksi kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Bağlık Mahallesi'nde S.Ç. idaresindeki 67 ACV 533 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu E.P'nin kullandığı 67 T 5052 plakalı taksiye arkadan vurdu.

        Kazada savrulan ticari taksi, kaldırımda yürüyen Erdem Y, Zehra Y. ile Niyazi Y. ve kızı Buse Y'ye çarptı.

        Ticari taksi, daha sonra korkuluklara çarparak dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan taksi sürücüsü ile 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Zehra Y, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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