Zonguldak'ta yunusların tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Kayıtta, balıkçı Ahmet Uzun'un, "Misafirlerimizle yarışıyoruz, bize eşlik ediyorlar, onları yerim ben. Tamam hadi gidin yeter. Bugün bizle beraberler." dediği duyuluyor.

Balıkçılar, uzun süre kendilerine eşlik eden yunusları ilgiyle izledi, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

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