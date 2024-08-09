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        Zonguldak'ta yunusların tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında tekneye eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 19:55 Güncelleme: 09.08.2024 - 19:55
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        Zonguldak'ta yunusların tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında tekneye eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        İlçede tekneyle denize açılan balıkçılar seyir halinde oldukları sırada yunus sürüsüyle karşılaştı.

        Balıkçılar, uzun süre kendilerine eşlik eden yunusları ilgiyle izledi, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Kayıtta, balıkçı Ahmet Uzun'un, "Misafirlerimizle yarışıyoruz, bize eşlik ediyorlar, onları yerim ben. Tamam hadi gidin yeter. Bugün bizle beraberler." dediği duyuluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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