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        Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü kazaya ilişkin kamyon sürücüsü tutuklandı

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan kamyon sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 21:17 Güncelleme: 09.08.2024 - 21:17
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        Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü kazaya ilişkin kamyon sürücüsü tutuklandı
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        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan kamyon sürücüsü tutuklandı.

        Bağlık Mahallesi'nde dün meydana gelen trafik kazasının ardından kamyon sürücüsü S.Ç. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Bağlık Mahallesi'nde S.Ç. idaresindeki 67 ACV 533 plakalı kamyon, E.P'nin kullandığı 67 T 5052 plakalı taksiye arkadan çarpmış, savrulan ticari taksi, kaldırımda yürüyen Erdem Y, Zehra Y. ile Niyazi Y. ve kızı Buse Y'ye çarpıp korkuluklardan dere yatağına devrilmişti.

        Kazada, İtalya'da yaşadığı öğrenilen Zehra Y, memleketi Ereğli'ye geldiği gün hayatını kaybetmiş, eşi ve 2 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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