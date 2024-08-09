Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü kazaya ilişkin kamyon sürücüsü tutuklandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan kamyon sürücüsü tutuklandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan kamyon sürücüsü tutuklandı.
Bağlık Mahallesi'nde dün meydana gelen trafik kazasının ardından kamyon sürücüsü S.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bağlık Mahallesi'nde S.Ç. idaresindeki 67 ACV 533 plakalı kamyon, E.P'nin kullandığı 67 T 5052 plakalı taksiye arkadan çarpmış, savrulan ticari taksi, kaldırımda yürüyen Erdem Y, Zehra Y. ile Niyazi Y. ve kızı Buse Y'ye çarpıp korkuluklardan dere yatağına devrilmişti.
Kazada, İtalya'da yaşadığı öğrenilen Zehra Y, memleketi Ereğli'ye geldiği gün hayatını kaybetmiş, eşi ve 2 kişi yaralanmıştı.
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