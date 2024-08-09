Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü kazaya ilişkin kamyon sürücüsü tutuklandı

Bağlık Mahallesi'nde S.Ç. idaresindeki 67 ACV 533 plakalı kamyon, E.P'nin kullandığı 67 T 5052 plakalı taksiye arkadan çarpmış, savrulan ticari taksi, kaldırımda yürüyen Erdem Y, Zehra Y. ile Niyazi Y. ve kızı Buse Y'ye çarpıp korkuluklardan dere yatağına devrilmişti.

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