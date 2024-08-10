AK Parti Zonguldak Milletvekili Çolakoğlu, Devrek'te ziyaretlerde bulundu

Partililerle bir araya gelen Çolakoğlu, burada vatandaşların taleplerini dinledi.

Ziyaretlerde, ilçede yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunan Çolakoğlu, daha sonra AK Parti Devrek İlçe Başkanlığı'na geçti.

Çolakoğlu, Kaymakam Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Durdubaş ile Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Başoğlu'u ziyaret etti.

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