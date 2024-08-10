Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        AK Parti Zonguldak Milletvekili Çolakoğlu, Devrek'te ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Devrek ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 09:57 Güncelleme: 10.08.2024 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Zonguldak Milletvekili Çolakoğlu, Devrek'te ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Devrek ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Çolakoğlu, Kaymakam Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihan Durdubaş ile Devrek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Başoğlu'u ziyaret etti.

        Ziyaretlerde, ilçede yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunan Çolakoğlu, daha sonra AK Parti Devrek İlçe Başkanlığı'na geçti.

        Partililerle bir araya gelen Çolakoğlu, burada vatandaşların taleplerini dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Dolu Dolu olimpiyat
        Dolu Dolu olimpiyat
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        İsrail, Gazze'de okulu vurdu! En az 100 Filistinli öldü
        İsrail, Gazze'de okulu vurdu! En az 100 Filistinli öldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!

        Benzer Haberler

        'Hedef tahtası' gibi ateş edilen köpeği Hande Yener sahiplendi
        'Hedef tahtası' gibi ateş edilen köpeği Hande Yener sahiplendi
        Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü kazaya ilişkin kamyon sürücüsü tutuklandı
        Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü kazaya ilişkin kamyon sürücüsü tutuklandı
        Yayalara çarpan taksinin dereye düştüğü, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralan...
        Yayalara çarpan taksinin dereye düştüğü, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralan...
        Zonguldak'ta yunusların tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasıyla kayde...
        Zonguldak'ta yunusların tekneye eşlik etmesi cep telefonu kamerasıyla kayde...
        Yayalara çarpan taksinin dereye düştüğü, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralan...
        Yayalara çarpan taksinin dereye düştüğü, 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralan...
        Kamyon taksiye, taksi yayalara çarpıp dereye düştü: 1 ölü, 5 yaralı
        Kamyon taksiye, taksi yayalara çarpıp dereye düştü: 1 ölü, 5 yaralı