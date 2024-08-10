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        Zonguldak'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 15:18 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:18
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        Zonguldak'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Alaplı-Akçakoca kara yolu Değirmenağzı Kavşağı'nda B.G idaresindeki 67 TG 919 plakalı cip, Z.A. yönetimindeki 67 SF 504 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Alaplı ve Ereğli'deki hastanelere kaldırıldı.

        Alaplı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen otomobil sürücüsü Z.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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