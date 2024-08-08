Zonguldak'ta savrulan taksinin çarptığı kadının cenazesi toprağa verildi
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, kamyonun arkadan vurması sonucu savrulan taksinin kaldırımdaki yayalara çarptığı kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, kamyonun arkadan vurması sonucu savrulan taksinin kaldırımdaki yayalara çarptığı kazada hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi.
Bağlık Mahallesi'nde 8 Ağustos'ta meydana gelen kazada yaşamını yitiren Zehra Yolaçan'ın cenazesi, yakınları tarafından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alındı.
Yolaçan'ın cenazesi, Elmatepe Mahallesi Yarma Camisi'nde kılınan namazın ardından Kışla Mahallesi'nde toprağa verildi.
2 çocuk annesi Zehra Yolaçan'ın, İtalya'dan memleketi Karadeniz Ereğli'ye kazanın yaşandığı gün geldiği belirtildi.
Cenaze törenine, Yolaçan'ın yakınları, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, Ereğli Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Karadeniz Ereğli'de S.Ç. idaresindeki 67 ACV 533 plakalı kamyon, E.P'nin kullandığı 67 T 5052 plakalı taksiye arkadan vurmuş, savrulan taksi kaldırımda yürüyen Erdem Y, Zehra Yolaçan, Niyazi Y. ve kızı Buse Y'ye çarptıktan sonra dere yatağına devrilmişti.
Kazada yaralanan taksi sürücüsü ile 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılmış ancak Zehra Yolaçan kurtarılamamıştı.
Kamyon sürücüsü S.Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.
Kazada yaralanan 4 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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