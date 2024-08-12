Zonguldak'ta motosikletin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zonguldak'ta motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Zonguldak'ta motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Beratcan A. (19) idaresindeki 78 ABL 777 motosiklet, Zonguldak-Kilimli sahil yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Savrulan motosikletin sürücüsü Beratcan A. ile arkasındaki Tunahan Ayvacık (16) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tunahan Ayvacık, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.