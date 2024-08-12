Zonguldak Basket 67 kulübünün başkanından tepki
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Zonguldak Basket 67 Kulüp Başkanı Kanat Tan, sponsorluk görüşmelerinden olumlu sonuç alamadıkları gerekçesiyle kulübü "satışa" çıkardıklarını duyurdu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Zonguldak Basket 67 Kulüp Başkanı Kanat Tan, sponsorluk görüşmelerinden olumlu sonuç alamadıkları gerekçesiyle kulübü "satışa" çıkardıklarını duyurdu.
Tan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sözde emeğin başkentine, sahibinden satılık Süper Lig takımı var. Bedelsiz, aslan gibi emek harcanmış, tertemiz takım." ifadelerini kullandı.
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