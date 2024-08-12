Zonguldak'ta yaralı bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya salındı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Karadeniz Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği'ne bir vatandaş tarafından yaralı şahin getirildi.
Veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde kanadında kırık olduğu tespit edilen şahin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı.
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