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        Zonguldak'ta yaralı bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya salındı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 18:56 Güncelleme: 12.08.2024 - 18:56
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        Zonguldak'ta yaralı bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya salındı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

        Karadeniz Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği'ne bir vatandaş tarafından yaralı şahin getirildi.

        Veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde kanadında kırık olduğu tespit edilen şahin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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