Zonguldak'ta kuyuya düşen yaban domuzu kurtarıldı

Dereköseler köyü Kadınlar Mahallesi'nde içi yarıya kadar suyla dolu kuyuya yaban domuzu yavrusu düştüğünü görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

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