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        Zonguldak'ta kuyuya düşen yaban domuzu kurtarıldı

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 20:36 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:36
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        Zonguldak'ta kuyuya düşen yaban domuzu kurtarıldı
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        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, su kuyusuna düşen yaban domuzu yavrusu kurtarıldı.

        Dereköseler köyü Kadınlar Mahallesi'nde içi yarıya kadar suyla dolu kuyuya yaban domuzu yavrusu düştüğünü görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, kuyudaki yaban domuzunu ip bağlayarak bulunduğu yerden çıkardı.

        Kurtarıldıktan sonra meyveyle beslenen hayvan, daha sonra doğaya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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