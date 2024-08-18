Zonguldak'ta yaz Kur'an kursunu bitiren öğrenciler lunaparkta eğlendi

İş insanı Şahin Yalçın ise lunapark ücretlerini karşılayarak çocukları sevindirmek istediklerini belirterek, "Çocukluğumuzda böyle yapamamıştık, içimizde kalmıştı. Şimdi çocuklara hediyemiz oldu." ifadesini kullandı.

Kızılcakese Köyü Toptaşı Camisi Yapma ve Yaşatma Sosyal Hizmetler Derneği Başkanı Kenan Tuna da kursu hocaların katkılarıyla tamamladıklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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