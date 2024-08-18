Zonguldak'ta park halindeki otomobil yandı, iki araçta hasar oluştu

Ekiplerce söndürülen yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi, iki araçta ve apartmanın dış cephesinde hasar oluştu.

Alevler, aracın çevresinde bulunan park halindeki iki araca da sıçradı.

Zonguldak'ta park halindeki otomobilde çıkan ve iki araca sıçrayan yangın söndürüldü.

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