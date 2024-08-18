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        Zonguldak'ta park halindeki otomobil yandı, iki araçta hasar oluştu

        Zonguldak'ta park halindeki otomobilde çıkan ve iki araca sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 10:28 Güncelleme: 18.08.2024 - 10:29
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        Zonguldak'ta park halindeki otomobil yandı, iki araçta hasar oluştu
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        Zonguldak'ta park halindeki otomobilde çıkan ve iki araca sıçrayan yangın söndürüldü.

        İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak'ta apartmanın altındaki otoparkta İ.Y'ye ait 67 ADT 722 plakalı otomobilin yandığını gören bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Alevler, aracın çevresinde bulunan park halindeki iki araca da sıçradı.

        Ekiplerce söndürülen yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi, iki araçta ve apartmanın dış cephesinde hasar oluştu.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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