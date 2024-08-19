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        Devrek'te yaz şenlikleri konserle devam etti

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde şarkıcı Tarık Yüksel, yaz şenlikleri kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 14:10 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:13
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        Devrek'te yaz şenlikleri konserle devam etti
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde şarkıcı Tarık Yüksel, yaz şenlikleri kapsamında konser verdi.

        Devrek Belediyesince 14 Temmuz-30 Ağustos tarihlerinde "Sandalyeni kap gel, anın tadını çıkar! Müzik her yerde!" sloganıyla düzenlenen yaz şenlikleri, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Şenlik kapsamında dün Seyir Teras'ta sahne alan Tarık Yüksel, sevilen şarkılarıyla Devreklilere eğlence dolu gün yaşattı.

        Yaz şenlikleri, 24 Ağustos'ta saat 21.00'de Egemenlik Piknik Alanı'ndaki konser ve Dj gösterisiyle devam edecek.

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