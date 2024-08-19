Zonguldak'ta sürücüsü fenalaşan otomobil, yayaya ve iki araca çarptı

Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi'nde sürücü S.G'nin fenalaşması üzerine kontrolden çıkan 41 EU 043 plakalı otomobil, yaya B.Y. (26) ile 67 SK 666 plakalı kamyonet ve 67 T 0344 plakalı taksiye çarparak durabildi.

Zonguldak'ta sürücüsü fenalaşan otomobilin yayaya ve iki araca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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