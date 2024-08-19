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        Zonguldak'ta sürücüsü fenalaşan otomobil, yayaya ve iki araca çarptı

        Zonguldak'ta sürücüsü fenalaşan otomobilin yayaya ve iki araca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 17:19 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:25
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        Zonguldak'ta sürücüsü fenalaşan otomobil, yayaya ve iki araca çarptı
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        Zonguldak'ta sürücüsü fenalaşan otomobilin yayaya ve iki araca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi'nde sürücü S.G'nin fenalaşması üzerine kontrolden çıkan 41 EU 043 plakalı otomobil, yaya B.Y. (26) ile 67 SK 666 plakalı kamyonet ve 67 T 0344 plakalı taksiye çarparak durabildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü S.G. ile B.Y, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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