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        Zonguldak'ta çocuklar küçük yaşta ata binmenin heyecanını yaşadı

        Zonguldak'ta aralarında özel bireylerin de olduğu çocuklar, Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) sürdürülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında atlara bindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 18:15 Güncelleme: 19.08.2024 - 18:21
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        Zonguldak'ta çocuklar küçük yaşta ata binmenin heyecanını yaşadı
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        Zonguldak'ta aralarında özel bireylerin de olduğu çocuklar, Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) sürdürülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında atlara bindi.

        TJK tarafından çocuk yaşta at sevgisini geliştirmek amacıyla 2014 yılında başlatılan "Pony Club Şehrinize Geliyor" projesi etkinlikleri Zonguldak ile devam ediyor.

        Belediye işbirliğinde liman içerisindeki parkurda düzenlenen etkinliğe katılan aralarında özel bireylerin de olduğu çocuklar, koruyucu ekipmanlarını giyerek atlara bindi.

        Görevlilerden atlarla ilgili bilgi alan çocuklar, büyük heyecan yaşadı.

        Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de çocuklarla vakit geçirerek onlara çeşitli hediyeler verdi.

        Etkinliğe çocuğuyla katılan 38 yaşındaki Bora Amasralı, Türkiye Jokey Kulübüne ve Zonguldak Belediyesine teşekkür ederek, "Böyle organizasyonların devamını bekliyoruz. Şehrin sosyal aktivitesi arttıkça kalitesi artacaktır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Proje, Bartın, Karabük, Çankırı, Çorum, Amasya ve Sakarya ile devam edecek.

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