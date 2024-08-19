Devrek zabıtası halk pazarında denetimlerini sürdürdü

Devrek Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların kaliteli ve daha güvenli alışveriş yapmaları için halk pazarında denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ın talimatı doğrultusunda halk pazarına giden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ölçü tartı aletlerini kontrol ederek gramaj kontrolü yaptı.

Denetimlerde muayene süresi dolmuş, doğru gramajı göstermeyen ve 3516 Sayılı Kanun gereği uluslararası standartlarda geçerliliği olmayan ve ticaret amacıyla kullanılması yasak olan Çin malı tartılara tutanakla el konuldu.