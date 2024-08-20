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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaret ve toplantı için Zonguldak'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 17:43 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:43
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        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaret ve toplantı için Zonguldak'a geldi.

        Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, kara yoluyla geldiği kentte Valiliği ziyaret etti.

        Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Tatar, tören mangasını selamladı.

        Valilik şeref defterini imzalayan Tatar, daha sonra Hacıbektaşoğlu ile makamında görüştü.

        Ziyarette, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş, Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve protokol üyeleri yer aldı.

        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra kentteki bir otelde gaziler ile iş dünyası temsilcileriyle basına kapalı ayrı ayrı görüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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