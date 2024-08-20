KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaret ve toplantı için Zonguldak'a geldi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, kara yoluyla geldiği kentte Valiliği ziyaret etti.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Tatar, tören mangasını selamladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Tatar, daha sonra Hacıbektaşoğlu ile makamında görüştü.

Ziyarette, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş, Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve protokol üyeleri yer aldı.