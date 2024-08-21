Ticaret Bakanı Bolat Zonguldak'ta fabrika açılışına katıldı:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Çok ağır bedeller ödediğimiz doğal afetlere ve bölgemizdeki sıkıntılara rağmen Türkiye'miz Allah'a şükür bölgesinde bir yıldız gibi parlıyor. Avrupa ve Amerika sanayileri için güvenilir, yüksek kaliteli, hızlı teslimat yapabilen, kaliteli ürünleri olan tedarik üssü, tedarik zinciri, bir lojistik zinciri olarak parlayan bir yıldız gibi dünya ekonomisinde takdir görüyor." dedi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Çınar Boru Asitleme Fabrikası'nın açılış törenine katılan Bolat, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde yer alan tesisi açmak için bir araya geldiklerini belirterek, Çınar ailesinin bugünlere ulaşan başarı hikayesinden bahsetti.

Ülke için taş üstüne taş koyan, üretime ve katma değere katkı sağlayanların baş tacı olduğunu vurgulayan Bolat, Türkiye ekonomisinin kalkınma yolunda, son 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük gelişmeler olduğunudile getirdi. Bolat, 78 yılda 230 milyar dolara çıkarılan milli gelirin, son 21 yılda 1 trilyon 158 milyar dolara yükseldiğini, kişi başı milli geliri 3 bin 600 dolardan 13 bin 110 dolara yükselttiklerini, sene sonunda da 14 bin dolarları göreceklerini söyledi. Bakan Bolat, 1980'de 3 milyar dolar, 2002'de 36 milyar dolar olan mal ihracatını 261,5 milyar dolara yükselttiklerini aktararak, 20 yıl önce 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatının da 110 milyar dolara çıktığını belirtti.

Bolat, bunun istikrarlı yönetim, siyasi istikrar, başarılı ekonomi yönetimi, kamu, özel sektör, tarım kesimi, hizmetler sektörü ve sanayiyle hep birlikte ulaşılan bir başarı olduğunun altını çizdi. - "Ekonomide çok büyük ilerlemeler kaydettik" Bolat, Zonguldak'ın Türkiye ekonomisine katkılarına değinerek, hükümetin tüm ülkede olduğu gibi buraya da büyük teşvikler vererek büyük yatırımlar yaptığını anlattı. Doğal gazın karaya ulaşımı daha da yükseldikçe Türkiye'nin enerji maliyetinin ve ithalata ödediği döviz giderinin de azalacağına, ucuzlayan enerjiyle sanayinin ciddi ivme kaydedeceğine işaret eden Bolat, "Dünyanın gelişmiş ülkelerine, G7 ülkelerine baktığımızda şöyle bir ortak özellik görüyoruz; başta metal ve mühendislik, otomotiv sektörü ve bilgi teknolojilerinde oldukça gelişmiş olmaları. Türkiye'mize baktığımızda Allah'a şükürler olsun ki Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 21 yıldan bu yana Türkiye'mizde çok büyük hizmetler yapan AK Parti hükümetleri ve Cumhur İttifakı'yla ekonomide çok büyük ilerlemeler kaydettik." diye konuştu.

Bolat, Türkiye'nin metal ve çelik sektöründe dünyada 8., Avrupa'da bazen 1., bazen 2. sırada olduğunu, demir çelik ihracatının 30 milyar dolar sınırına yükseldiğini aktararak, demir çelik alanında bu yıl üretim ve ihracatta yüzde 10'a yakın artış olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin otomotiv sektöründe yıllık 1,5 milyondan fazla otomotiv üretimiyle Avrupa'da dördüncü, dünyada 13'.sırada olduğu bilgisini paylaşan Bolat, "Bilgi teknolojilerine baktığımızda geçen yıl 3,3 milyar dolar yazılım ihracatı yaptık. Teknoparklarımızın sayısı 106'ya, Organize Sanayi Bölgelerimizin sayısı 140'lardan 300'e yaklaştı. Teknoloji merkezleri sayımız da 1600'ü aşmış bulunmakta. Bu şu demek; üretim ve ihracat miktarımızı aynı miktar bazında tutsak bile bilgi teknolojileri, AR-GE, inovasyon ve markalaşma ihracatını artırdıkça ihracatımızın değeri, katma ve toplam değeri hızla yükselecek. 21 yıl önce yüzde 0,55 olan dünya mal ihracatı payımızı, geçen yılın sonunda yüzde 1,08'e yükselttik. 2028 hedefimiz; yüzde 1,30'a ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Bolat, Türkiye'nin dünyadaki hizmetler ihracatı payının yüzde 0,80 civarından yüzde 1,30 civarına çıktığını belirterek, bunlar yükseldiği takdirde Türkiye'nin dünya ekonomisi ve ticaretinde payının artacağını kaydetti. Bu başarıların kolay oluşmadığını vurgulayan Bolat, şöyle devam etti: "Ülkemizde terörle mücadele, darbe teşebbüsleri, vesayetlerle mücadele, bölgemizdeki sıcak savaşlar, yüz yılda meydana gelen büyük Kovid salgını ve yaşadığımız tarihin en yıkıcı Kahramanmaraş merkezli depremleri... Çok ağır bedeller ödediğimiz bu doğal afetlere ve bölgemizdeki sıkıntılara rağmen Türkiye'miz Allah'a şükür bölgesinde bir yıldız gibi parlıyor. Avrupa ve Amerika sanayileri için güvenilir, yüksek kaliteli hızlı teslimat yapabilen, kaliteli ürünleri olan tedarik üssü, tedarik zinciri, bir lojistik zinciri olarak parlayan bir yıldız gibi dünya ekonomisinde takdir görüyor. Limanlarımız, serbest bölgelerimizle yabancı yatırımları çekim merkezi olarak bölgemize, ülkemize çekebiliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? 1923'ten 2002 yılına kadar ülkemize sadece 14,5 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım gelmişken son 21 yılda 266 milyar dolar yabancı yatırım gelmiş."

- "İhracatımız Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kıran rakamlarla büyüyor" Bolat, Türk müteahhitlerinin dünyada 2. sırada olduğunu ve 137 ülkede 510 milyar dolarlık proje tamamladıklarını kaydederek, bunun 50 milyar dolarının 2002'den önce, 460 milyar dolarının ise 2002'den bugüne olduğunu söyledi. Orta vadeli programın başarıyla ilerlediğinden bahseden Bolat, "Türkiye son 20 yılda yüzde 5,4 yıllık büyüdü. Dünya ortalaması yüzde 3,4'tü, Avrupa Birliği çok daha düşüktü. Bu sene ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyüdük. Avrupa yüzde 0,8, ABD yüzde 2 büyüdü. İhracatımız da dünya ticareti geçen yıl yüzde 1,2; dünya mal ihracatı geçen yıl yüzde 5 düşmesine rağmen Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kıran rakamlarla Allah'a şükür büyüyor. Bu yıl ilk 7 ayda yüzde 3,4 mal ihracatındaki artışımızla 261,5 milyar dolar, son 12 aylık rakama ulaşmayı başardık. Canla başla çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak mal ve hizmet ihracatçılarımızla dünyada koşturuyoruz. Yeni pazarlar bulmak, ihracatçılarımızın yeni imkanlar sağlamaları için." değerlendirmesini yaptı.

Bolat, açılışı yapılan tesisin ülkeye önemli katma değer kazandırdığını, 20 milyon avroluk yatırımla 100'e yakın istihdamla ülkeye fayda sağlayacağını kaydetti. Tesisin "Gelecek için yeşil çelik" sloganını da beğendiğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle tamamladı: "Sanayiciler, yeşil ekonomiye uyuma mutlaka dikkat etmeliler ve bu konuda çalışmalılar. Biz devlet, hükümet ve Ticaret Bakanlığı olarak bu konuda bütün iş dünyası kuruluşlarıyla koordineli çalışıyoruz. İki hafta önce İhracat Genel Müdürlüğümüz çok güzel bir teşvik, sorumluluk programı açıkladı. Başta demir çelik, gübre, alüminyum, enerji, tekstil, giyim ve çimento sektörlerinde 2026'da başlayacak 'Sınırda Karbon Vergilemesi' uygulamasında sizleri yeşil ekonomiye hazırlamak için bir danışmanlık hizmetleri, yol haritası programı. Buna girerseniz Ticaret Bakanlığı olarak firma başına danışmanlık giderlerinizde 5 yıl için 10 milyon lira hibe katkı sağlayacağız. Bu yol haritasını başarıyla tamamladığınız anda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın düşük faizli, düşük maliyetli kredi imkanları, Eximbank'ın yine yeşil ekonomi için düşük maliyetli kredi imkanlarından faydalanabileceksiniz."