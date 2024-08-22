Ticaret Bakanı Bolat, Devrek'i ziyaret etti
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Devrek'e ziyarette bulundu.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Devrek'e ziyarette bulundu.
Devrek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, dün bir dizi ziyaret için kente gelen Bakan Bolat'ı makamında ağırladı.
Ulupınar, ilçe ve bölge hakkında bilgi verdiği Bolat'a, ziyaretinden dolayı teşekkür ederek Devrek bastonu takdim etti.
Ziyarette, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Kaymakam Muhammed Evlice, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Cinbir, Devrek TSO Başkanı Abdullah Başoğlu ve daire amirleri yer aldı.
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