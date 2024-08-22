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        Zonguldak'ta kayıp 73 yaşındaki kadın aranıyor

        Zonguldak'ta kendisinden 2 gündür haber alınamayan 73 yaşındaki kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 17:20 Güncelleme: 22.08.2024 - 17:29
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        Zonguldak'ta kayıp 73 yaşındaki kadın aranıyor
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        Zonguldak'ta kendisinden 2 gündür haber alınamayan 73 yaşındaki kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

        Çaycuma ilçesinde 2 gün önce evden ayrılan Nazmiyet G'nin geri dönmemesi üzerine yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

        Jandarma ve AFAD ekipleri, kadının bulunması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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