Devrek Belediyesi çocuklar için Ankara'ya gezi düzenledi

Devrek Belediyesi tarafından çocuklar için Ankara'ya gezi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, genç, kadın, çocuk ve yaşlı bireyleri daha önce hiç görmedikleri kültür ve tarihi mekanlarla buluşturma için geziler düzenlenmeye başladı.

Bu kapsamda ilk gezi, daha önce Ankara'yı hiç görmemiş 12 çocukla gerçekleştirildi.

Gezinin ilk durağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu. Ardından çocukları Türkiye Büyük Millet Meclisine götürüldü.