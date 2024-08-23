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        Devrek Belediyesi çocuklar için Ankara'ya gezi düzenledi

        Devrek Belediyesi tarafından çocuklar için Ankara'ya gezi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 19:48 Güncelleme: 23.08.2024 - 19:48
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        Devrek Belediyesi çocuklar için Ankara'ya gezi düzenledi
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        Devrek Belediyesi tarafından çocuklar için Ankara'ya gezi düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, genç, kadın, çocuk ve yaşlı bireyleri daha önce hiç görmedikleri kültür ve tarihi mekanlarla buluşturma için geziler düzenlenmeye başladı.

        Bu kapsamda ilk gezi, daha önce Ankara'yı hiç görmemiş 12 çocukla gerçekleştirildi.

        Gezinin ilk durağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu. Ardından çocukları Türkiye Büyük Millet Meclisine götürüldü.

        Genel Kurul Salonunu ve 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni gezen çocuklarla Zonguldak milletvekili Ahmet Çolakoğlu yakından ilgilendi.

        Çocukların, gezinin son durağında bir alışveriş merkezinde dondurma yemesinin ardından Devrek'e dönüldü.

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