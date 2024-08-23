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        Devrek Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı

        Zonguldak Süper Amatör Ligi ekiplerinden Devrek Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 20:00 Güncelleme: 23.08.2024 - 20:02
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        Devrek Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı
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        Zonguldak Süper Amatör Ligi ekiplerinden Devrek Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice ve Belediye Başkanı Özcan Ulupınar takımın yeni sezon öncesi ilk antrenmanını ziyaret etti.

        Ulupınar, yeni sezonun tüm camiaya ve Türk futboluna hayırlı olmasını diledi.

        Yeni sezonda tüm yöneticilere, teknik heyete ve futbolculara başarılar dileyen Ulupınar, "Her zaman yanınızdayız. Burada rahat ve huzur içinde çalışmanız için var gücümüzle sizlere destek olacağız. Devrek Belediyesi Mesut Özil Spor Tesislerimiz ve sahamız hazır. Rabbim inşallah başarılı bir sezon geçirmeyi nasip eder, istediğimiz hedefe ulaşırız." ifadelerini kullandı.

        Antrenmanı, Belediye Meclis Üyesi ve Devrek Belediyespor Kulübü Başkanı Çetin Kuzlu, Belediye Meclis Üyesi Tuncay Mezir, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cihan Durdubaş, kulüp yönetimi ve taraftarlar izledi.

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