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        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç öldü

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 11:32 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:32
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        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç öldü
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, zanlı gözaltına alındı.

        Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Kayra Ferman D. (20) ile Abdullah Öztürk (20) Bağlık Mahallesi'nde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Öztürk, kavga sırasında göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Öztürk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Kayra Ferman D'nin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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