Zonguldak'ta çıkan yangında ev hasar gördü
Zonguldak'ta evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Zonguldak'ta evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tepebaşı Mahallesi Kapuz Caddesi'nde 5 katlı apartmanın birinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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