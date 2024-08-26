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        Zonguldak'ta çıkan yangında ev hasar gördü

        Zonguldak'ta evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 17:02 Güncelleme: 26.08.2024 - 17:03
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        Zonguldak'ta çıkan yangında ev hasar gördü
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        Zonguldak'ta evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tepebaşı Mahallesi Kapuz Caddesi'nde 5 katlı apartmanın birinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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