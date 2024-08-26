Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç öldü

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 11:32 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Kayra Ferman D. (20) ile Abdullah Öztürk (20) Bağlık Mahallesi'nde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

        Öztürk, kavga sırasında göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Öztürk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Kayra Ferman D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Hayatını kaybeden Abdullah Öztürk'ün cenazesi ise Hatip Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gürültü kavgası can aldı!
        Gürültü kavgası can aldı!
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        Dede hatırasını korumaya aldı!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Vurgun paralarını Karadağ'a göndermişler!
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta orman yangını (2)
        Zonguldak'ta orman yangını (2)
        Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Zonguldak'ta çıkan yangında ev hasar gördü
        Zonguldak'ta çıkan yangında ev hasar gördü
        Zonguldak'ta orman yangını
        Zonguldak'ta orman yangını
        Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 93. yıl dönümü törenle kutlandı
        Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 93. yıl dönümü törenle kutlandı
        Devrek'te Aile Destek Merkezi kursiyerleri sergi açtı
        Devrek'te Aile Destek Merkezi kursiyerleri sergi açtı