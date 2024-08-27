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        Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Stocklosa, Zonguldak Valiliğini ziyaret etti

        Romanya Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Luliu Stocklosa, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 14:06 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:07
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        Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Stocklosa, Zonguldak Valiliğini ziyaret etti
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        Romanya Bükreş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Luliu Stocklosa, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Karadeniz limanlarından Romanya'ya, Romanya'dan da Avrupa'ya mal taşımacılığı yapılması konularında kapsamlı değerlendirme yapıldı. Ziyaretçilerin gündeminde, bölgesel işbirlikleri ve ticaretin artırılması hedefiyle atılabilecek stratejik adımlar da yer aldı.

        Romanya ve Türkiye arasındaki ticaretin geliştirilmesine yönelik projeler hakkında bilgi veren Stocklosa, özellikle Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli bölgesinin Karadeniz limanları açısından potansiyelinin önemine değindi.

        Vali Hacıbektaşoğlu da ziyaretçileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin stratejik konumunu ve Karadeniz limanlarının iki ülke arasında daha güçlü ticaret köprüsü kurma potansiyelini vurguladı. Hacıbektaşoğlu ayrıca, işbirlikleri ve ortak projeler için gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

        Ziyarette, Romanya Türk İş Adamları Derneği kurucusu Sabit Danış ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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